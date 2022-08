Mercato : "Une saison couronnée de succès vous attend", le message de Kadewere à l'OL

Tino Kadewere face à Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme Lucas Paquetá, Tino Kadewere a adressé un message d'adieu suite à son départ à Majorque. L'attaquant souhaite une bonne continuation à l'OL.

En échec ces derniers mois à l'OL, Tino Kadewere a rejoint lundi Majorque dans un prêt payant avec une option d'achat. Ce mardi, le Zimbabwéen a adressé un message d'adieu au club, à ses coéquipiers, et à l'ensemble des employés de l'Olympique lyonnais.

"Merci à l'OL d'avoir facilité ce prêt"

Dans ce texte, l'attaquant souhaite de la réussite à son ancienne équipe. "L'heure est donc venue pour moi de vivre une nouvelle expérience au sein d'un nouveau championnat. Avant de commencer ma nouvelle aventure, je souhaitais remercier du fond du cœur l'institution lyonnaise. Merci à l'OL d'avoir facilité ce prêt. Du président aux salariés en passant par les différents staffs techniques et bien sûr mes coéquipiers : je tenais à tous vous remercier pour ces derniers mois passés ensemble, a-t-il écrit. Les ambitions sont élevées et l'effectif est de qualité. Je suis sûr qu'une saison couronnée de succès vous attend, vous le méritez. Je continuerai à vous suivre et à vous encourager. A bientôt."