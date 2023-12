Monaco - OL : on prend les mêmes et on recommence ?

Dejan Lovren et Alexandre Lacazette célébrant un but lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En déplacement à Monaco ce vendredi (21h), Pierre Sage ne doit pas composer avec des blessures de dernières minutes. Tous les éléments poussent donc à revoir l'OL dans le même dispositif que face à Toulouse.

Avec 25 joueurs disponibles, Pierre Sage devait faire des choix et n’a surtout pas eu de mauvaises surprises. En prenant la direction de Monaco ce vendredi matin, l’entraîneur de l’OL a emporté avec lui l’ensemble de ses cadres dans l’espoir de faire un joli coup dans la Principauté. Comme décrit précédemment, Paul Akouokou, Mama Baldé, Skelly Alvero et Sinaly Diomandé sont certes restés à Lyon, mais les quatre joueurs ne semblent pas rentrés dans les plans du coach intérimaire. C’est du moins ce qui en ressort des quatre groupes retenus par Sage depuis sa prise de fonctions.

Monaco également avec une défense à trois

L’entraîneur intérimaire s’appuie, à de rares exceptions près, sur le même groupe et mise sur la continuité. C’est également ce qui devrait se passer sur le terrain. En ne déplorant aucun pépin de dernière minute, Pierre Sage peut reconduire l’équipe qui a débuté contre Toulouse dimanche dernier. Et c’est la tendance. En annonçant vouloir "garder ce qui a été bien fait" face au TéFéCé et s’appuyer sur les difficultés rencontrées à Marseille, l’entraîneur lyonnais devrait repartir sur son 3-4-3 (ou 5-2-3 en phase défensive) pour contrer le système à peu près similaire de l’AS Monaco.

Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Dans le cas de l’OL vendredi, c’est plutôt de ne pas changer une formation qui n’a pas pris de but lors du match précédent. Un clean-sheet à confirmer en Principauté pour cette 16e journée de Ligue 1.

La composition probable de l’OL : Lopes - Mata, O’Brien, Lovren, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Nuamah, Lacazette, Cherki