Mondial 2023 : Carpenter (OL) et l'Australie font face au Danemark

Ellie Carpenter à l’entraînement avec l’Australie (Photo by William WEST / AFP)

Le 8e de finale entre l'Australie et le Danemark a lieu ce lundi à 12h30. Les coéquipières d'Ellie Carpenter veulent poursuivre l'aventure à domicile.

Poussées par leurs fans, les Australiennes continueront-elles la Coupe du monde encore quelques jours de plus ? C'est en tout cas leur objectif, et pour l'atteindre, il faudra passer l'obstacle danois ce lundi en 8es de finale. Ellie Carpenter et ses partenaires rencontrent le Danemark à Sidney à 12h30, avec en ligne de mire, un quart de finale contre la France ou le Maroc.

L'Australie 1re de sa poule

Qualifiées sur le fil à la première place du groupe suite à leur victoire 4 à 0 face au Canada lors de la dernière affiche, les Matildas ont frôlé la catastrophe avant ce rendez-vous maîtrisé contre les Canadiennes. Avec trois points au compteur, elles étaient dans l'obligation de l'emporter pour voir plus loin dans le tournoi.

Face à elles, la sélection scandinave a fait le travail pour devancer la Chine et Haïti en se classant derrière l'intouchable Angleterre. Les coéquipières de l'ancienne Lyonnaise Signe Bruun attendent désormais de pied ferme l'Australie afin de jouer un mauvais tour à leurs hôtes.