Lacazette et Cherki, le 19 mai 2023 / (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Contraint par la DNCG de surveiller sa masse salariale, l’OL est impacté par les mesures prononcées par le gendarme financier dès à présent. Mais outre ce mercato, le club est aussi gêné pour prolonger ses joueurs.

C’est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de l’OL depuis le mois juillet et qui s’apprête à le suivre pendant quelque temps encore. Voilà un mois, la DNCG a sanctionné l’Olympique lyonnais et lui a imposé un encadrement de la masse salariale, que l’appel n’a pas réussi à lever.

Les dirigeants rhodaniens vivent donc avec cette contrainte, qui nécessite de se montrer inventif et souple sur le marché des transferts. Cela ne l’empêche pas de recruter, à l’image de Duje Caleta-Car qui a signé mercredi dernier, ou encore Ainsley Maitland-Niles, qui, sauf retournement de situation, rejoindra Lyon pour quatre années.

Un défenseur en prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire plus un élément polyvalent arrivant libre, voilà comment le club tente de renforcer son effectif tout en restant dans les clous exigés par l’institution financière.

L'opération dégraissage se poursuit

Car en attendant les départs de certains gros salaires du groupe : Karl Toko-Ekambi, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Youssouf Koné, l’OL doit fonctionner ainsi. Comme l’a rappelé Laurent Blanc, “il faut se montrer patient, malin, intelligent, a-t-il confié à quelques médias, dont O&L, lors du stage à Divonne-les-Bains la semaine passée. On connait tous le problème et la situation qui n’est pas facile. Je ne dis pas qu’on y arrive toujours. Il ne faut pas croire qu’on s’en fout, qu’on ne réfléchit pas, comme je peux l’entendre. C’est faux et peut-être plus que les autres puisqu’ils ont un recrutement autorisé.”

Mais en plus de constituer un obstacle pour le mercato d’été 2023, les mesures prises par la Direction nationale du contrôle de gestion constituent une épine dans le pied de l’Olympique lyonnais en ce qui concerne les prolongations de contrat.

Riou et Henrique pour 2024

A court terme, il est en effet gêné pour proposer aux joueurs d’importantes revalorisations de leurs émoluments puisqu’il ne peut pas faire de folie avec sa masse salariale. Or, plusieurs garçons voient leur bail se terminer en 2024 : Rémy Riou, Henrique, sans oublier les footballeurs susceptibles de quitter le Rhône prochainement, à savoir Toko-Ekambi, Koné, Kadewere, Camilo et Reine-Adélaïde.

Pour les deux premiers nommés, on peut penser que si les deux parties ont la volonté de continuer l’aventure, un accord puisse être trouvé, même avec les sanctions actuelles. Les autres sont clairement sur le marché, et une prolongation n’est pas d’actualité dans tous les cas.

Un gros chantier pour 2025

En revanche, si la punition devait perdurer plus longtemps, et il faudra très vite que le club se penche sur la question, les choses pourraient se corser à l’horizon 2025. Dans deux ans, Sinaly Diomandé, Mohamed El Arouch, Anthony Lopes, Rayan Cherki, Dejan Lovren, Castello Lukeba, Nicolas Tagliafico, Florent Sanchez et Alexandre Lacazette seront tous en fin de bail.

Les négociations seront différentes pour chaque cas, mais une chose est sûre, l’OL sera vite bloqué si la DNCG n’est pas satisfaite de l’assainissement effectué. S’il ne veut pas se retrouver dos au mur au moment de discuter de la suite avec les joueurs cités plus haut, il a donc tout intérêt à se mettre en conformité avec les exigences du gendarme financier. Tout cela doit se faire assez rapidement pour qu’il puisse respirer plus facilement et faire de meilleures propositions aux footballeurs.