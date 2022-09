Montpellier - OL (1-3) : 250e capitanat pour Wendie Renard

Wendie Renard (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Contre Montpellier vendredi (1-3), Wendie Renard a fêté son 250e capitanat à la tête de l'OL. Personne ne fait mieux.

La semaine dernière, Sonia Bompastor avait évoqué la question du capitanat à l'issue du succès contre Soyaux (2-1). Un match au cours duquel, Christiane Endler était désignée capitaine en l'absence au coup d'envoi de Wendie Renard. "C'était naturel, la hiérarchie est bien établie et les filles savent qu'il y a plusieurs leaders dans le groupe. Je m'appuie sur elles et Christiane a logiquement redonné le brassard à Wendie, ce qui me va bien", avait déclaré l'entraîneure.

Vendredi à Montpellier pour la 3e journée de D1, la défenseure faisait son retour en tant que titulaire. C'est donc logiquement elle qui a mené l'équipe lors du succès 3 buts à 1. L'internationale française avait la charge du capitanat pour la 250e fois de sa carrière professionnelle. A l'OL, personne ne fait mieux et elle devance largement la deuxième de ce classement, qui n'est autre que Sonia Bompastor (117e). Laura Georges (48) est troisième.