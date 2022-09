OL : pas de match de National 2 ce week-end pour la réserve

La trêve internationale concerne aussi les championnats inférieurs. Ce week-end, la réserve de l'OL ne disputera pas de match de National 2.

Après cinq journées de championnat, la réserve de l'OL fait relâche ce week-end. Comme la Ligue 1, les jeunes Rhodaniens n'ont pas de match de championnat en raison de la trêve internationale. Les joueurs de Gueïda Fofana reprendront samedi prochain à 20h, avec la réception d'Auxerre.

Après ce premier bloc de rencontres, les Lyonnais se situent au 12e rang sur 16, dans la zone rouge donc. Ils possèdent six points grâce à leurs deux victoires face à Lyon-La Duchère et Aubagne, mais ils ont également concédé trois revers, dont le dernier en date le 17 septembre à Jura Sud (3-0). A noter que Phillipe Boueye et Marley Félix seront suspendus suite aux cartons rouges récoltés lors du déplacement chez les Jurassiens.