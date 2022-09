Montpellier - OL : première titularisation de la saison pour Renard

A l'occasion du déplacement à Montpellier ce vendredi pour la 3e journée de D1, Wendie Renard retrouve son brassard de capitaine et un rôle de titulaire du côté de l'OL.

C'est un retour important pour l'OL. En déplacement du côté de Montpellier pour la 3e journée de D1 (21h), les Fenottes peuvent compter sur leur capitaine Wendie Renard. La semaine passée face à Soyaux (2-1), la défenseure avait effectué ses premiers pas en D1 cette saison après sa blessure. Pour ce voyage dans l'Hérault, Sonia Bompastor a choisi de la placer dans le 11 de départ.

Sonia Bompastor change son système

Contre le 3e du championnat, qui lui aussi a remporté ses deux premières affiches, l'Olympique lyonnais change à nouveau de système. Suite au 4-4-2 losange du week-end dernier, un schéma qui n'avait pas convaincu l'entraîneure sur la rencontre, le club rhodanien revient au 4-3-3 ou 4-2-3-1 suivant l'animation. Derrière, Janice Cayman et Perle Morroni occuperont les postes de latérale. Renard sera associée à Alice Sombath. Cela veut dire qu'Amandine Henry retrouve sa place au milieu, avec à ses côtés Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk. Devant, le trio offensif sera composé de Delphine Cascarino, Melvine Malard et Selma Bacha.

A noter enfin que Sara Däbritz n'est pas sur la feuille de match en tant que 19e joueuse.

La composition de l’OL face à Montpellier : Endler - Cayman , Sombath, Renard, Morroni - Henry, Horan, Van de Donk - Cascarino, Malard, Bacha