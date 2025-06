Dans l'éventualité où l'OL serait finalement maintenu en Ligue 1, le club rhodanien retrouverait un visage familier dès la 1ʳᵉ journée.

L'Olympique lyonnais nage en eaux troubles depuis le mardi 24 juin. C'est le moins qu'on puisse dire. Le club rhodanien est lourdement sanctionné par la DCNG : rétrogradation en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. L'OL attend maintenant pour faire appel de la décision. L'échéance finale, une bonne fois pour toutes, serait alors repoussée en juillet. En attendant, la Ligue a dévoilé, ce vendredi midi, les affiches de la 1re journée de la Ligue 2025-2026, avec la présence de l'OL pour le moment.

Pour la simple et bonne raison qu'elle présente le début de ce calendrier, "sous réserve des procédures en cours et d'éventuels recours." Et si la direction lyonnaise passe enfin avec succès l'ultime étape devant la DNCG, l'équipe de Paulo Fonseca retrouverait un club, dont le nouvel entraîneur a gardé une bonne cote dans le Rhône.

Un face-à-face avec Pierre Sage au stade Bollaert-Delelis ?

En effet, dans le cas d'un maintien en Ligue 1, les Lyonnais se rendraient au RC Lens. L'occasion de retrouver Pierre Sage, l'ancien entraîneur de l'OL, aujourd'hui coach principal des Sang et Or. Ce dernier a dirigé le club rhodanien de novembre 2023 à janvier 2025, garantissant le maintien dans un premier temps. Dans un second temps, il a obtenu une qualification en Ligue Europa lors de la saison 2023-2024 (6e place). Son bilan à l'OL : 33 victoires, 9 nuls et 14 défaites en 56 matchs. Cette rencontre face au RC Lens serait alors prévue le dimanche 17 août 2025 (l'horaire sera communiqué ultérieurement). De plus, les Lyonnais concluraient également la 34e et dernière journée face aux Lensois, cette fois au Parc OL. Le samedi 16 mai 2026.

Un déplacement à Amiens si Ligue 2 il y a...

À l'inverse, dans la situation où l'appel de la décision serait infructueux, l'OL évoluerait bel et bien en Ligue 2. Une projection difficile à réaliser pour les supporters lyonnais, mais à laquelle il faudra se faire si tel est le cas. Le club rhodanien débuterait alors le championnat à Amiens, le vendredi 8 août 2025 (horaire à déterminer). D’ici là, la direction lyonnaise devra tout mettre en œuvre pour que l’OL reprenne la compétition le 17 août, et non le 8.