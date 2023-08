OL - Académie : le programme des équipes pour ce week-end

Breyton Fougeu lors de l’amical entre la réserve de l’OL et Gueugnon (crédit : David Hernandez)

Les équipes de l'académie de l'OL jouent ce week-end, en plus des rencontres de la section masculine et féminine.

Il n'y aura pas que l'OL masculin et féminin au programme en cette fin de semaine. En effet, plusieurs rencontres des catégories N3, U19 et U17 de l'académie ont lieu ce samedi 26 et dimanche 27 août.

Les joueurs de la réserve affrontent Clermont au stade Gérard Houllier de Décines. Les hommes de Gueïda Fofana disputent leur première rencontre de championnat de National 3, ce samedi 26 août (18 heures). Ils lanceront les hostilités dans ce week-end avec les matchs du dimanche avec celui des U19, confrontés au FC Metz ce dimanche 27 août (15 heures) à Meyzieu.

D'autres catégories de sortie

De leur côté, U17 iront à Nîmes (Gard) ce dimanche (15 heures) au Complexe Sportif La Bastide. Enfin, les U19 féminines disputeront l'Essonne Cup du vendredi 25 au dimanche 27 au sein de la commune de Breuillet.

Pour rappel, les joueuses de l'OL féminin affrontent l'Ajax ce samedi (11 heures 30) au stade Gérard Houllier, dans le cadre de leur troisième match de préparation. Tandis que les hommes de Laurent Blanc se déplacent à Nice pour y disputer leur troisième rencontre de Ligue 1 ce dimanche (20 heures 45).