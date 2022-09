OL - Académie : les résultats du week-end

Si les U19 et U17 n'ont pas gagné ce week-end, les autres équipes de l'académie de l'OL ont déroulé avec plusieurs victoires probantes.

Dimanche, les U19 et U17 de l'OL ont connu des difficultés dans leur match respectif. Les joueurs d'Amaury Barlet ont malgré tout réussi à arracher un nul malgré la rapide ouverture du score de Strasbourg et l'exclusion de Charifou (1-1). Pour les protégés d'Eric Hély, le déplacement à Metz a été compliqué, notamment en première période (3-2). Mais les autres équipes de l'académie ont elles réalisé un sans-faute.

Pour commencer, la réserve féminine, qui a écrasé Bourgoin 10 à 0. Ce troisième succès en trois rencontres permet aux Fenottes de garder la tête du championnat de R1. Elles se rendront sur le terrain de Chassieu-Décines le 2 octobre pour la quatrième journée.

Les U19 féminines enchaînent

Les U19 féminines ont elles aussi poursuivi sur leur lancée avec une victoire 7 à 1 à Dijon. Les buteuses se nomment Maeline Mendy (2), Alice Marques, Aalyah Samadi, Ambre Ouazar, Mélissa Bethi et Romane Rafakski. Avec 12 points sur 12 possibles, les championnes de France en titre occupent la tête du classement, 5 longueurs devant Reims. Elles recevront Metz le 16 octobre.

Place aux garçons désormais avec les U16, qui ont dominé Bourg-en-Bresse 2 à 0 grâce à des réalisations de El Azzouzi et Rubino. Premiers, ils partagent la tête avec l'Olympique Valence (7 unités). Les Gones affronteront Grenoble le 2 octobre.

Deux victoires contre Clermont pour les U15 et U14

Pour finir, les U15 et U14, en déplacement à Clermont ce week-end. Les jeunes Rhodaniens reviennent avec deux succès, respectivement 3-0 et 6-0. Les deux formations ont gagné leurs trois affiches de championnat depuis le début de saison et sont en tête du classement. Les plus vieux sont au coude à coude avec Bourg-en Bresse, tandis que les plus jeunes dominent avec Saint-Etienne et Saint-Priest.