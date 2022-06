OL : Jérôme Renaud évoque son métier d'intendant

Intendant à l’OL depuis 16 ans, Jérôme Renaud s’est exprimé sur son parcours au sein du club rhodanien, et sur les coulisses de son métier.

Jérôme Renaud a été engagé comme intendant de l’Olympique lyonnais juste avant la saison 2006-2007. Encore aujourd’hui, il occupe ce poste après 16 années de services. “J’ai un parcours un peu particulier puisque j’ai d’abord été boucher puis je me suis engagé dans l’armée, a-t-il narré lors d’une interview pour le site de la Ligue 1. A mon retour, j’ai enchaîné plusieurs boulots dans la ville de Lyon grâce au football, puisque je jouais en district dans la Ligue Rhône-Alpes.” Il a ensuite indiqué avoir eu pour coéquipier “le fils de Bernard Lacombe, Sébastien. Grâce à lui, j’ai pu mettre un pied dans le milieu de l’OL et quelques années plus tard, à 32 ans, j’étais au bon endroit au bon moment lorsque la porte s’est ouverte.”

L'arrivée des assistants

“Deux ou trois ans après mon arrivée, Guy Genet est passé d’intendant à régisseur, ce qu’on appelle aussi team manager dans certains clubs, a poursuivi le natif de Lyon. Je me suis donc retrouvé seul pendant quelque temps, mais l’équipe s’est élargie au fil des années, et aujourd’hui nous sommes trois avec Lotfi Eladjabi et François Lopez.”

Renaud a ensuite expliqué que “le team manager s’occupe de l’équipe du point de vue administratif et des relations avec le club ou l’extérieur, et nous, les intendants, on s’occupe de tout ce qui est matériel et équipements”, avant d’affirmer qu’ “il faut aussi parler de la laverie, un gros boulot. Beaucoup d’intendants lavent eux-mêmes mais nous, à l’OL, on a une personne dédiée.” Cela montre une fois de plus qu'il existe des professions insoupçonnées au sein d'un club de foot.