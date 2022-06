OL : Rayan Cherki, dans l’attente du déclic

Alors que Rayan Cherki peine toujours à s’imposer à l’OL, les avis restent partagés à son sujet. Si certains estiment qu’il n'a pas sa place dans le onze de Peter Bosz, d’autres souhaiteraient qu’on le laisse davantage s’exprimer. Un sujet qui a été débattu dans l’émission “Tant qu’il y aura des Gones”.

Il était en permanence cité comme un espoir sans pareil à l’académie de l’OL. Technicien accompli, bon dribbleur et parfait ambidextre, Rayan Cherki n’a pour le moment pas répondu aux attentes placées en lui lors de son passage en professionnel. Néanmoins, le club rhodanien maintient sa confiance en son joueur offensif, et aimerait le prolonger alors que son contrat s’achève en 2023.

La marche était-elle trop haute ?

Nicolas Puydebois, consultant à “Tant qu’il y aura des Gones”, reste sceptique quant à cette éventualité. “Je ne sais pas s’il a sa place dans cet effectif là, dans cette animation offensive mise en place par le coach, a déclaré l’ancien gardien de but. Il en a le talent, mais est-ce qu’il a l’état d’esprit pour les replis défensifs ? Est-ce que la marche n’était pas trop haute ? Peut-être qu'on la propulsé trop tôt”, a-t-il exprimé, avant d'ajouter que "lorsqu'il ne joue que pour lui même, il nous pose problème. Mais les fois où il a joué collectif, où il a respecté le jeu, il a vraiment brillé." Néanmoins, l'ancienne doublure de Grégory Coupet craint "qu'il ai besoin d'être dans un club où c'est lui la star."

"On ne lui a pas assez donné sa chance"

L’agent de joueurs Karim Djaziri a quant à lui estimé “qu’on ne l’a pas assez fait jouer. Il n’avait même pas 17 ans quand on lui a dit de regarder les autres jouer, alors que c’est un diamant.” D’après lui, “on l’a mis dans une position d’échec. Ce garçon gagnait tout. Il se tient bien en forme physiquement, il est carré. Cela se voit qu’il est intelligent. On ne lui a pas assez donné sa chance.” Celui qui a annoncé l’arrivée de Johann Lepenant prétend que “Cherki devrait normalement être un titulaire indiscutable. Il faut juste qu'il adapte son niveau de jeu et devienne un passeur. Il ne sera pas important en marquant des buts. Dans le système dans lequel on joue on n'attend pas de lui de marquer.” Le conseiller de Karim Benzema argue le fait que "si Dembélé et Lacazette jouent, ce sera à eux de marquer. Rayan doit être celui qui les aide à être meilleurs buteurs" et soutient que "s'il en a envie, Rayan peut exploser le record de passes décisives en une saison, de toute l'histoire du championnat de France. Dès qu'il aura son déclic, il fera ce qu'il faisait déjà en jeune."

"Ce qui a aidé des joueurs comme Messi ou Benzema, c'est qu'ils ont grandi avec des gros joueurs, a enfin avancé Djaziri. Pour Rayan, on attendait tout de suite de lui qu'il fasse des différences. Il avait 16 ans, même pas le permis de conduire et vous vouliez qu'il tienne l'équipe tout seul ? Et après, dès qu'il n'est pas bon, c'est lui qu'on sort. Je n'ai jamais vu un joueur être content parce qu'il sort ou parce qu'il s'échauffe sans rentrer. Tout le monde lui est tombé dessus pour rien", a conclu l'agent.

Quoi qu’il en soit, alors qu’il n’a que 18 ans, Rayan Cherki a encore de belles années devant lui pour tenter de montrer ce qu’il a dans le ventre.