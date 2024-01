Alexandre Lacazette après son but face à Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec 28 buts inscrits sur l’année 2023, Alexandre Lacazette n’a pas pu tenir le rythme d’un Kylian Mbappé. Mais avec seulement la Ligue 1 et la Coupe de France comme compétitions disputées, le capitaine réussit quand même à se hisser de la Top 10 européen.

Cela reste un classement de plus, une statistique de plus sur Alexandre Lacazette mais c’est peut-être celle qui parle le mieux de l’incroyable retour de l’attaquant à l’OL. Avec 28 buts inscrits sur l’année civile, il s’est assis à la table du gratin européen des Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore Erling Haaland. Logiquement critiqué pour son rendement pendant deux mois sur la phase aller 2023-2024, le capitaine lyonnais n’en reste pas moins indispensable à son club formateur. Il n’y a qu’à regarder les trois victoires de l’OL avec un Lacazette buteur sur quatre des cinq derniers buts pour comprendre ce phénomène positif et à la fois préjudiciable à la formation rhodanienne trop dépendante offensivement de son numéro 10.

À 32 ans, Alexandre Lacazette a certainement signé l’une de ses meilleures années en carrière statistiquement avec ces 28 réalisations en 37 matchs, soit 0,78 but par match. Ce total de buts place le Lyonnais dans le top 10 des buteurs les plus prolifiques évoluant dans les cinq grands championnats européens. Ce classement tient compte des matchs en clubs et en sélection et c’est là où Lacazette fait fort, car à la différence de ceux qui le précèdent, il n’a eu que la Ligue 1 et la Coupe de France à se mettre sous la dent.