OL : le bilan de la réserve féminine à la mi-saison

Pour leur première saison en D3, les jeunes Fenottes s'en sortent plutôt bien avec une troisième place à la trêve.

A l'intersaison 2023, une nouvelle division nationale a vu le jour, la D3. Cela signifie que les réserves féminines des clubs de D1 peuvent désormais évoluer un cran plus haut. Une bonne chose pour l'OL notamment, qui dominait outrageusement la Régional 1 lors des exercices précédents (22 succès en 24 matchs l'an passé). Dorénavant, les joueuses d'Antoine Capinielli font face à une adversité plus relevée.

Néanmoins, elles ont assez vite pris la mesure de ce championnat, et à la mi-saison, elles sont en course pour le remporter. Après neuf journées, les Fenottes comptent 21 points. Leur bilan est de sept victoires pour deux revers, concédés contre Toulouse (2-3) et Cannes (0-1), à chaque fois à domicile.

L'OL à un point de la tête

Ce n'est donc pas un hasard si ces deux formations occupent les deux premières places de la D3, mais seulement une longueur devant l'Olympique lyonnais. A noter qu'au quatrième rang, on retrouve Grenoble, qui a également 21 unités.

On peut ajouter qu'avant la trêve, les Rhodaniennes viennent d'enchaîner trois succès consécutifs face à Clermont (2-5), Nîmes (1-3) et Le Puy Foot (1-0). Elles ont d'ailleurs la meilleure défense (7 réalisations encaissées), à égalité avec le GF38, ainsi que la deuxième meilleure attaque (32 buts marqués, derrière l'AS Cannes : 40).

Le bilan de la réserve féminine de l'OL à la mi-saison :