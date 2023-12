Coupe de France : l'OL sait éviter le piège des 32es

Dimanche 7 janvier, l'OL défiera le CA Pontarlier dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Depuis le début des années 2000, les Lyonnais parviennent généralement à passer cet écueil.

Le début de saison de l'OL, bien qu'il vienne d'enchaîner trois succès de rang, invite à la prudence. Néanmoins, nous pouvons tout de même écrire que le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a réservé un adversaire à la portée des hommes de Pierre Sage. Actuellement 8e de National 3, le CA Pontarlier aura bien évidemment l'ambition de faire tomber l'Olympique lyonnais afin de réaliser un exploit.

Pour cela, il comptera particulièrement sur le soutien de ses supporteurs dans un stade Léo-Lagrange de Besançon à guichets fermés. 10.000 spectateurs seront là pour encourager les Doubistes le dimanche 7 janvier 2024. (14h30).

En face, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette chercheront à faire parler leur expérience du haut niveau. L'objectif étant de ne pas faire partie des traditionnels matchs tombant sous le signe de la magie de la Coupe comme il y en a chaque année.

Épinal et Libourne, les seuls à faire tomber l'OL en 32es depuis 2000

Depuis plusieurs exercices, on constate toutefois que le club rhodanien, s'il ne gagne pas la compétition pour autant, parvient à s'extirper du piège de ce premier tour. Ainsi, entre les saisons 1999-2000 et 2022-2023, il n'a été éliminé qu'à deux reprises à ce stade du tournoi (sans prendre en compte l'exclusion suite aux incidents sur le terrain du Paris FC en 2022).

En 2013, Epinal (National) avait sorti Lisandro Lopez et ses partenaires aux tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b). 10 ans auparavant, en 2003, c'est Libourne Saint-Seurin (CFA) qui avait dominé Jérémie Bréchet et sa bande (1-0). Sinon, l'OL a toujours réussi à prolonger l'aventure au-delà, remportant notamment le trophée en 2008 et 2012. Charge au groupe de 2024 de faire perdurer cette tradition.

Les cinq derniers parcours de l'OL en Coupe de France