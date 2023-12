Mercato : Arnaut Danjuma (Everton) serait sur la liste de l'OL

Plusieurs noms sont évoqués du côté de l'OL pour renforcer le secteur offensif cet hiver. Étant actuellement prêté à Everton, Arnaut Danjuma fait partie de ceux-ci.

Le mercato n'a pas encore officiellement débuté que l'OL est déjà associé à plusieurs noms dans de nombreux secteurs de jeu. Après un début de saison catastrophique, la nouvelle direction, sous les ordres de John Textor, cherche à améliorer l'effectif afin de réaliser une deuxième partie d'exercice plus en adéquation avec les objectifs initiaux.

L'Europe est loin, mais le club doit tout de même assurer son maintien dans l'élite, et même s'il a remporté ses trois derniers matchs de Ligue 1, il est encore loin de pouvoir souffler. C'est en ce sens que la période hivernale sera particulièrement importante, entre le terrain (duels face au Havre et Rennes en janvier) et la fenêtre des transferts.

L'OL doit compenser le départ à la CAN de Nuamah

Que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque, aucun domaine n'est mis de côté. Offensivement, il faudra notamment réussir à combler l'absence d'Ernest Nuamah, qui devrait disputer la CAN avec le Ghana. Bien qu'il n'ait pas un excellent rendement, l'ailier reste un élément important du 11 de Pierre Sage, capable d'apporter de la profondeur, de la vitesse et du dribble.

Des joueurs ont été liés à l'Olympique lyonnais, dont Hugo Ekitike (PSG), Largie Ramazani (Almeria) et Saïd Benrahma (West Ham). Un petit nouveau vient s'ajouter à la liste. D'après Foot Mercato, Arnaut Danjuma ferait partie des options étudiées par les septuples champions de France (2002-2008).

Deux expériences peu concluantes en Angleterre

Appartenant à Villarreal, le gaucher sort d'un prêt à Tottenham peu enthousiasmant (de janvier à juin 2023) et évolue actuellement de manière provisoire à Everton. S'il a entamé l'exercice avec du temps de jeu, c'est nettement moins le cas sur les dernières semaines. Il n'a plus été titulaire en Premier League depuis le 17 septembre, et il alterne la plupart du temps entre remplaçant et élément non utilisé par l'entraîneur.

Au total, il a joué 15 affiches toutes compétitions confondues, dont 6 en commençant dans le 11 de départ, pour deux buts. Le profil de ce joueur de côté, capable d'évoluer à droite et à gauche, plairait à l'OL, qui envisagerait un prêt avec une option d’achat. Il faudra toutefois que celle-ci soit inférieure à 15 millions d'euros. Dans le cas contraire, l'actuel 15e de Ligue 1 songerait plutôt à un transfert provisoire sec de six mois.

Il faudrait s'entendre avec Villarreal et Everton

Précisons que pour avancer sur ce dossier, l'état-major lyonnais devra d'abord se mettre d'accord avec les Toffees, puisqu'il faudra casser le prêt initial. Cela ne semble pas être une mince affaire car la formation anglaise, en difficulté sportivement (17e) et économiquement, a prévu un mercato calme dans les deux sens.

N'ayant joué que pour une seule équipe jusqu'ici en 2023-2024, Danjuma, international néerlandais (six sélections) pourrait théoriquement rejoindre le Rhône. Mais à l'image d'autres pistes évoquées, le chemin est complexe avant de voir éventuellement cette opération menée à bien. Précisons enfin qu'il est sous contrat avec le "Sous-Marin jaune" jusqu'en 2026.