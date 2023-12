Mercato : l'OL s'intéresserait à Hannibal Mejbri (Manchester United)

Hannibal Mejbri (Manchester United) (Photo by Paul ELLIS / AFP)

En manque de temps de jeu, le milieu de terrain Hannibal Mejbri pourrait quitter Manchester United. L'OL serait sur les rangs pour un prêt.

Depuis plusieurs jours, les noms associés à l'Olympique lyonnais pour le mercato d'hiver se succèdent. Au milieu de terrain, zone clairement identifiée comme étant insuffisamment fournie, ont été évoqués Santamaria (Rennes), Guido Rodriguez (Real Betis), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) et désormais, Hannibal Mejbri. Selon le journaliste spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, l'OL ferait en effet partie des clubs intéressés par le joueur de Manchester United.

International tunisien, il n'a pas été retenu par son sélectionneur pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en début d'année. L'une des raisons, au-delà d'un temps de jeu réduit, serait qu'il pourrait quitter la formation mancunienne en 2024.

Les équipes voudraient qu'il soit disponible en janvier/février

Or, les équipes qui auraient coché son nom sur leur liste, c'est-à-dire outre les Rhodaniens, Séville et Fribourg, veulent que le footballeur de 20 ans soit disponible en janvier et février. Un prêt du natif d'Ivry-sur-Seine serait une éventualité.

Depuis le début de la saison 2023-2024, Mejbri a participé à neuf rencontres entre la Premier League, la Ligue des champions et l'EFL Cup. Il a été titulaire à quatre reprises, son nombre de minutes se limitant à 327 sur la première partie de l'exercice. Régulièrement sur le banc, il cherchait à rebondir en quittant provisoirement les Red Devils.

"Hannibal m'a dit qu'il ne se sentait pas prêt pour la CAN car il vit une situation difficile en club", a déclaré sur le sujet Jalel Kadri, entraîneur de la Tunisie.

Un lien avec Mathieu Seckinger

A noter que de l'autre côté, le droitier et Manchester United poursuivent les pourparlers afin de trouver un accord pour une prolongation de contrat, son bail se terminant en juin 2024, bien qu'il existe une année supplémentaire en option. On peut également préciser que le recruteur de l'OL, Mathieu Seckinger, le connaît bien, puisque c'est lui qui l'a ramené au club en 2019.