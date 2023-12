OL : Maxence Caqueret joueur le plus utilisé

Titulaire à chaque match de l'OL lors de la première moitié de la saison, Maxence Caqueret est de loin le joueur le plus utilisé par les différents entraîneurs.

On le sait, Maxence Caqueret a cette faculté à enchaîner les rencontres, ayant des prédispositions physiques pour être apte à disputer chaque partie. Ce n'est donc pas un hasard si le milieu de terrain a pris part aux 17 affiches de l'OL sur les premiers mois de compétition. S'il n'a pas toujours montré un visage satisfaisant, l'ancien capitaine des Espoirs français a au moins eu le mérite d'être présent tous les week-ends.

Il a été titularisé sur l'ensemble des matchs, étant sorti en cours de jeu seulement deux fois, face à Montpellier (1-4, 69e) et Lorient (3-3, 88e). Cela signifie qu'il a raté 23 minutes de Ligue 1, sans compter le temps additionnel. Le numéro 6 a donc joué 1 507 minutes sur 1 530 possibles depuis le commencement de l'exercice 2023-2024.

Lopes et Tagliafico sur le podium

Il est, et de très loin, l'élément le plus utilisé du groupe rhodanien, devant Anthony Lopes (1 260 minutes, 14 parties disputées), Nicolas Tagliafico (1 232, 14), Alexandre Lacazette (1 134, 14) et Rayan Cherki (1 076). A noter que le jeune milieu offensif est le second membre de l'effectif à avoir participé aux 17 rencontres de championnat.

Précisons que la recrue au plus grand temps de jeu n'est autre que Clinton Mata (1 060 minutes, 13 matchs), suivi par Jack O'Brien (990, 11), Ernest Nuamah (943, 14), Duje Caleta-Car (642, 9) et Skelly Alvero (426, 8).

28 joueurs utilisés par l'OL

Enfin, parmi les garçons les moins utilisés encore à l'Olympique lyonnais, nous avons Mohamed El Arouch (1 minute), Mamadou Sarr (7 minutes), Diego Moreira (239, 6 apparitions), Johann Lepenant (250, 6, mais blessé) et Ainsley Maitland-Niles (286, 7). Rémy Riou, cas particulier car deuxième gardien, compte lui 270 minutes et 3 affiches.

Au total, 28 footballeurs ont porté le maillot rhodanien cette saison, soit le deuxième nombre le plus élevé derrière Lorient et Brest (29).