OL : les Espoirs, avec Lukeba et Caqueret, valident leur billet pour l'Euro

Accrochée par l'Ukraine jeudi soir (3-3), l'équipe de France Espoirs a tout de même obtenu sa qualification pour l'Euro 2023.

Même si seul un cataclysme pouvait encore priver l'équipe de France Espoirs d'une qualification à l'Euro, les joueurs de Sylvain Ripoll souhaitaient bien terminer ces éliminatoires en battant l'Ukraine jeudi. Globalement dominateurs, les coéquipiers de Castello Lukeba, seul élément de l'OL sur le terrain au coup d'envoi, ont été contraints au match nul par leur adversaire (3-3).

Plombés par des errements défensifs, les Bleuets ont très mal négocié cette partie alors qu'ils ont plusieurs fois mené au score. Dès la 3e minute, Abline a débloqué le compteur, mais les Ukrainiens revenaient dans la foulée (1-1, 7e). Si Kephren Thuram (10e) et Amine Gouiri (25e) permettaient aux Français de creuser un écart, ils ont finalement été repris juste après la pause (2-3, 44e et 3-3, 50e).

Caqueret est entré à l'heure de jeu

A l'heure de jeu, le sélectionneur a lancé Eduardo Camavinga et Maxence Caqueret, mais cela n'a pas suffi à reprendre le dessus. Néanmoins, les Espoirs disputeront le championnat d'Europe en juin et juillet 2023, ce qui était l'essentiel. Ils bouclent la phase qualificative invaincus avec 8 victoires et 2 nuls en 10 rencontres.

A noter que contre l'Ukraine, Malo Gusto est resté sur le banc.