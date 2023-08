OL - Ligue 1 : une invincibilité lors du premier match depuis 2003

Henrique et Caci (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Avant son premier match ce dimanche 13 août face à Strasbourg, l'OL n'a plus perdu sa rencontre inaugurale en Ligue 1 depuis 20 ans.

Dernier match perdu par l'OL en ouverture de championnat ? Août 2003. À cette époque, l'Olympique lyonnais affrontait Lille et s'était incliné 1 but à 0. Et après ? Une ouverture de bal réussie à chaque nouvel exercice. La saison dernière, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette s'étaient imposés face au promu corse de l'AC Ajaccio (2-1). Celle d'avant ils avaient accroché le nul face au Stade Brestois (1-1). Pour ce nouveau championnat, les Rhodaniens se déplacent du côté de Strasbourg dimanche 13 août à 20 heures 45. Un adversaire qu'il avait déjà battu lors du premier match en ouverture de la saison 2017-2018 (4-0).

Une préparation estivale guère rassurante

Avant cette première affiche, les partenaires de Rayan Cherki ont vécu une présaison difficile. Entre la sanction rendue par la DNCG (encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert), la fin du mercato et les blessures, Laurent Blanc et ses joueurs doivent se lancer dans le grand bain. 20 ans après son dernier revers en ouverture de Ligue 1, il serait dommage de continuer à faire planer au-dessus de Décines.