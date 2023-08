Nommé sur le banc de Strasbourg en juillet dernier, Patrick Vieira dirigera le Racing pour la première fois en match officiel contre l'OL ce dimanche.

Il n'est pas un nouveau venu dans le championnat de France, mais dimanche, Patrick Vieira vivra tout de même une première. Après l'arrivée du groupe BlueCo (propriétaire de Chelsea également) à la tête de Strasbourg fin juin, l'ancien international français a été nommé entraîneur du club alsacien début juillet.

Suite à une campagne de matchs amicaux plutôt convaincante, le RCSA s'apprête à entamer sa saison à domicile contre l'Olympique lyonnais. Ce dimanche à 20h45, l'ex-milieu de terrain dirigera sa première rencontre en tant qu'entraîneur de la formation strasbourgeoise.

Déjà passé par le banc de Nice

Comme indiqué plus haut, la Ligue 1, ou la D1 à l'époque, n'est pas une inconnue pour Vieira, qui, outre son passé de joueur qui l'a conduit à l'AS Cannes (1993-1995), a vécu plus de deux exercices sur le banc de Nice, entre 2018 et 2020. Il en a été limogé en décembre 2020. Sous contrat jusqu'en 2026, il aura la lourde tâche de faire progresser un groupe rajeuni, mais tout de même ambitieux.

Lors de son passage sur la Côte d'Azur, il a affronté à cinq reprises l'équipe rhodanienne. Son bilan est de trois succès, pour deux revers concédés. À voir si l'OL parvient à rééquilibrer la chose ce week-end.