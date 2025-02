Un mois après son pass "mi-saison", DAZN lance une nouvelle offre à la baisse jusqu'à l'été. Il est maintenant possible de prendre un abonnement à 49 euros jusqu'au 31 juillet.

Nous nous éloignons de plus en plus du tarif de départ. Au fur et à mesure de la saison, DAZN a largement revu ses prix à la baisse. Après les 29,99 euros par mois, avec engagement pour un an, du début de l'exercice 2024-2025, le diffuseur de la Ligue a diminué ses tarifs à plusieurs reprises.

En septembre 2024 tout d'abord, puis en fin d'année à l'occasion du "Black Friday". En janvier dernier, la plateforme anglaise avait lancé une offre "mi-saison" à 69 euros. Elle permettait d'avoir accès aux contenus de la plateforme jusqu'au 31 juillet contre 9,85 euros par mois (13,8€ si l'on s'arrête à mai, en même temps que le championnat).

8,1 euros par mois jusqu'à juillet

Ce mardi, elle a encore abaissé le coût de son abonnement. Jusqu'au 3 mars prochain, vous avez la possibilité de souscrire à une nouvelle proposition. Moyennant 49 euros, vous pourrez regarder la L1, la Betclic Elite, PFL ou encore la Jupiler Pro League jusqu'à fin juillet.

Si l'on divise mensuellement, on obtient un prix de 8,1 par mois. Pour regarder uniquement la Ligue 1, et donc ne pas poursuivre après mai, on grimpe à 12,25 euros. Les nouveaux abonnés gagnent ainsi près d'1,6 euro en comparaison à la précédente réduction.

