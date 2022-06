OL - Mercato : le marché des transferts est officiellement ouvert

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Période cruciale dans une saison, le mercato a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 10 juin. Il se terminera le 1er septembre.

L'Olympique lyonnais n'a pas attendu l'ouverture du mercato estival pour recruter. Deux joueurs ont déjà rejoint l'effectif de Peter Bosz : Rémy Riou et Alexandre Lacazette. Les deux Rhodaniens, qui reviennent dans leur club formateur, ont signé après la fin de leur contrat dans leur équipe respective (Caen et Arsenal). Mais désormais, le marché des transferts est officiellement ouvert en France et en Angleterre depuis ce vendredi. Il fermera ses portes le 1er septembre à 23h.

Dans les autres grands championnats (Espagne, Italie et Allemagne), le mercato débutera le 1er juillet.