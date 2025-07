OL - Mercato : où jouera Romain Perret ?

Enfin de contrat avec l'OL, Romain Perret devrait quitter le club à l'intersaison. Plusieurs formations apprécieraient le profil de l'attaquant.

Comme Matéo Pereira, Jérémy Mounsesse, Ali Hassan, Lilian Coponat ou encore Thiema Gueye, Romain Perret, membre de la génération 2005, est sur la fin de son aventure à l'OL. Pourtant, comme le précise Borgia_OL, bien informé sur le centre de formation, l'avant-centre s'est vu proposer une prolongation. Mais le footballeur de 20 ans n'a a priori pas jugé l'offre suffisamment attractive.

On aurait pu le penser invité à participer à la préparation sous les ordres de Paulo Fonseca. Rappelons qu'à l'été 2024, il avait passé une partie de l'intersaison avec les professionnels. Mais le 7 juillet, il ne sera pas présent à Décines pour la reprise. Il ne sera pas non plus avec la réserve, puisque son contrat stagiaire signé en 2022 a pris fin au 30 juin.

Des touches en Belgique et en Suisse

Élément clé du groupe Pro 2, il a terminé l'exercice 2024-2025 meilleur buteur de l'équipe avec douze réalisations. Une place que l'attaquant partageait avec Sekou Lega. Désormais, sa carrière devrait s'écrire ailleurs, car comme croit le savoir Foot Mercato, quelques formations s'intéresseraient à son profil. Le média spécialisé cite Daring Brussels, Charleroi (Belgique) et le FC Saint-Gall (Suisse).

La saison passée, on l'a vu à de nombreuses reprises s'entraîner avec Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et consorts. Mais contrairement à Téo Barišić, Enzo Molebe ou Alejandro Gomes Rodríguez, il n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer "avec les grands". Et ne devrait pas l'avoir ici, à l'Olympique lyonnais.