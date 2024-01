Tino Kadewere lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Depuis ce 1er janvier, Rémy Riou, Henrique et Tino Kadewere sont libres de signer et de négocier avec le club de leur choix.

Une date clé dans la saison. A compter du 1er janvier, les footballeurs se trouvant en fin de contrat six mois plus tard ont la possibilité d'entrer en négociations avec le ou les clubs qui leur plaisent. Ils sont trois à l'OL dans cette situation, à savoir Rémy Riou, Henrique et Tino Kadewere.

Néanmoins, la situation des trois joueurs lyonnais n'est pas identique. Ainsi, à 37 ans, Rémy Riou pourrait choisir de prendre sa retraite, ou de se lancer un dernier défi. En tout cas, avec l'arrivée prochaine de Lucas Perri, il y a peu de chances de voir le gardien rempiler à l'été 2024.

L'interrogation Kadewere

Pour les deux autres, le futur est incertain. Henrique confiait récemment qu'il souhaitait de prolonger dans la Capitale des Gaules. Mais visiblement, aucune discussion n’a été entamée pour le moment, ce qui ne donne pas l'impression que les dirigeants rhodaniens misent sur lui à l'avenir.

Quant à Tino Kadewere, il a endossé ces dernières semaines le costume de remplaçant important lorsqu'il entre en jeu. Ses performances offensives ne lui permettent pas encore d'être décisif, mais il assure bien son rôle défensif, soulageant l'équipe en fin de rencontre. Cela sera-t-il suffisant pour finir l'exercice dans le Rhône, et si c'est le cas, le Zimbabwéen et l'OL se mettront-ils d'accord pour poursuivre l'aventure ? Deux questions qu'il faudra trancher d'ici peu.