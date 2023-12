Mercato : trois joueurs de l’OL bientôt libres de négocier ailleurs

À partir du 1er janvier, le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes. C’est également la date à laquelle trois joueurs de l’OL seront libres de discuter avec d’autres clubs.

En ce 25 décembre, la liste des vœux de Noël a été exaucée, totalement ou en partie pour les jeunes enfants. À l’OL, les envies et volontés débuteront avant tout le 1er janvier 2024 avec l’ouverture du mercato hivernal. Avec une enveloppe de 50 millions d’euros, la direction lyonnaise a pour objectif de recruter et renforcer l’effectif de Pierre Sage. Tout en cherchant à se séparer de quelques éléments qui n’ont pas donné satisfaction durant cette première partie de saison.

Le 1er janvier représente aussi une date importante pour les joueurs en fin de contrat. À partir de ce moment-là, ils sont libres de pouvoir négocier avec d’autres clubs pour une arrivée l’été prochain. La saison dernière, l’OL avait dû gérer plusieurs cas avec Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou encore Jérôme Boateng. Des gros salaires qui ne jouaient pratiquement plus avec la formation lyonnaise.

Henrique aimerait prolonger

Pour cet hiver 2024, la donne est un peu plus différente à Décines. Seulement trois joueurs sont en fin de contrat en juin prochain, en plus des éléments ayant débarqué en prêt durant l’été. Et ce sont avant tout des joueurs de rotation, voire de compléments avec Henrique, Tino Kadewere et Rémy Riou. Ce dernier, qui aura 37 ans en août prochain, devrait logiquement prendre sa retraite, d’autant plus si Lucas Perri débarque cet hiver.

Pour les deux autres, le futur est plus incertain. Interrogé il y a quelques semaines, Henrique avait laissé entendre son souhait de prolonger dans la Capitale des Gaules. Seulement, aucune discussion n’a été entamée pour le moment, alors qu’une rumeur Botafogo a fait irruption avant la trêve. Concernant Tino Kadewere, l’arrivée de Pierre Sage lui a redonné un peu de confiance au moment de ses entrées en jeu, mais il n’a pas forcément vocation à être un titulaire. Joueur de devoir, le Zimbabwéen va très certainement mettre les voiles. Dès cet hiver en cas d’offre jugée suffisante par l’OL ?