OL : "Tant qu'il y aura des Gones" en direct

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour aux affaires courantes. Pour la première fois de la saison, il sera question d'une défaite de l'OL à Rennes, dimanche soir (3-1).

    La belle dynamique n'allait pas durer indéfiniment, mais personne n'aurait été contre un peu de rab. Malheureusement, après trois victoires consécutives en Ligue 1, l'OL a mordu la poussière pour la première fois de la saison en Ligue 1. Rien d'alarmant après quatre journées, mais le temps des regrets malgré tout au sein du club lyonnais. Ce lundi soir, à partir de 19h, "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur ce premier revers concédé à Rennes et un scénario qui n'a pas tourné en faveur des Lyonnais. Il sera bien évidemment question de l'arbitrage de Ruddy Buquet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis vingt-quatre heures.

    Jouer sans attaquant, une solution viable ?

    L'arbitre central est-il le seul responsable de cette sortie de route bretonne alors que Corentin Tolisso avait ouvert le score dès le quart d'heure de jeu ? Razik Brikh, Nicolas Puydebois et David Hernandez débattront sur ce sujet, ainsi que les manquements dans l'effectif rhodanien. Dimanche, l'OL a encore joué sans vrai numéro 9 malgré la présence de Martin Satriano sur le banc. Une solution viable, tout comme celle des gardiens ? Malgré le statut de titulaire qui lui avait été promis, Dominik Greif regarde depuis trois matchs Rémy Descamps garder le but lyonnais. En maintenant un certain flou, Paulo Fonseca fait-il vraiment du bien à ses gardiens ?

    Rendez-vous sur les plateformes dont vous avez l'habitude, que ce soit sur YouTube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, disponibles via les opérateurs que sont Free ou SFR.

    2 commentaires
    1. florentdu42
      florentdu42 - lun 15 Sep 25 à 18 h 58

      Sur le gardien, c'est une situation difficile.
      Garder Descamps hier s'entendait car il avait ait 3 cleen sheat avant, donc dur de le sortir.
      D'un autre côté, Grief est venu n°1, mais Fonseca a dit "pas e n°1".
      En mettant grief vendredi, ça dit à Descamp qu'à la moindre erreur, tu sors.
      Ca peut mettre une concurrence malsaine, et contrairement aux autres poste, on a toujours vu que quand il n'y a pas de hierarchie claire à ce poste, c'est difficile (demandez au REAL ou au PSG).

      Signaler
    2. florentdu42
      florentdu42 - lun 15 Sep 25 à 19 h 06

      Qui pour jouer vendredi à la place de Morton?
      Tessman Tolisso je pense. Mais on a que 3 milieu de terrain et c'est trop peu. On s'est rendu compte si besoin était qu'on a pas de banc et que avec l'accumulation des matchs va nous plomber.

      Au milieu on a pas de joueur sur le banc (aie si blessure).
      Devant 1 seul attaquant,

      AGR et Molebe sont trop juste

      Bref, faut se rappeler qu'on vise pas le podium. Il va falloir espérer .

      On voit qu'on manque de tueur. Merah est jeune. Un joueur d'expérience aurait :
      - hurler la douleur sur la faute de Rouault. En se tordant de douleur, la VAR serait surement intervenu.
      - frapper plutôt que passer à Tolisso en 1ère mi temps.
      - Peut-être eu plus de réalisme sur le face à face contre Samba (même si Samba a bien joué le jeu).

      Signaler

