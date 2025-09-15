OL : "Tant qu'il y aura des Gones" en direct

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour aux affaires courantes. Pour la première fois de la saison, il sera question d'une défaite de l'OL à Rennes, dimanche soir (3-1).

La belle dynamique n'allait pas durer indéfiniment, mais personne n'aurait été contre un peu de rab. Malheureusement, après trois victoires consécutives en Ligue 1, l'OL a mordu la poussière pour la première fois de la saison en Ligue 1. Rien d'alarmant après quatre journées, mais le temps des regrets malgré tout au sein du club lyonnais. Ce lundi soir, à partir de 19h, "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur ce premier revers concédé à Rennes et un scénario qui n'a pas tourné en faveur des Lyonnais. Il sera bien évidemment question de l'arbitrage de Ruddy Buquet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis vingt-quatre heures.

Jouer sans attaquant, une solution viable ?

L'arbitre central est-il le seul responsable de cette sortie de route bretonne alors que Corentin Tolisso avait ouvert le score dès le quart d'heure de jeu ? Razik Brikh, Nicolas Puydebois et David Hernandez débattront sur ce sujet, ainsi que les manquements dans l'effectif rhodanien. Dimanche, l'OL a encore joué sans vrai numéro 9 malgré la présence de Martin Satriano sur le banc. Une solution viable, tout comme celle des gardiens ? Malgré le statut de titulaire qui lui avait été promis, Dominik Greif regarde depuis trois matchs Rémy Descamps garder le but lyonnais. En maintenant un certain flou, Paulo Fonseca fait-il vraiment du bien à ses gardiens ?

