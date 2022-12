OL : une séance matinale avant le match jeudi soir

Petit footing pour Gusto, Tolisso et Aouar (crédit : David Hernandez)

Malgré la tenue du match amical contre Louvain ce jeudi soir (19h30), les joueurs de l’OL étaient quand même réquisitionnés jeudi matin. Ils ont effectué une séance d’entraînement.

Pas le temps de profiter des petits plaisirs que peut offrir le complexe hôtelier La Finca, à Algorfa, pour les joueurs lyonnais. Ce jeudi matin, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas pu profiter d’une matinée de repos pour se détendre aux quatre coins du complexe avant d’affronter Louvain en soirée (19h30). Dans le cadre de sa préparation poussée, Laurent Blanc, accompagné par son staff, avait en effet prévu une séance d’entraînement, restant dans la continuité de ce qui est fait depuis l’arrivée en Espagne.

Avec cette séance matinale et donc une charge de travail supplémentaire, la possibilité de voir Blanc accorder un temps de jeu conséquent à tous ses joueurs prend un peu plus d’ampleur. Face à l’OH Louvain, la revue d’effectif devrait être large pour cet unique rendez-vous amical prévu durant ce stage espagnol.