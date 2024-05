OL : une seule minute dans le Top 6 de la Ligue 1 cette saison

La joie des joueurs de l’OL après un but contre Strasbourg. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, l’OL revient de très loin. Ayant accroché la 6e place au bout du temps additionnel, les Lyonnais n’ont pas trouvé meilleur moment pour intégrer ces places qualificatives.

En se qualifiant pour la finale de la Coupe de France avec le PSG comme adversaire, l’OL savait que les chances de finir européen avait été boostées dans cette fin de saison. La septième place devenant européenne, les Lyonnais n’avaient pas forcément besoin de faire des comptes d’apothicaire pour savoir sur quel pied danser. Un nul ou une victoire contre Strasbourg les envoyait directement en Europe. Mais, la formation de Pierre Sage a fait mieux que ça, profitant du partage des points entre Lens et Montpellier. En prenant les trois points dans le temps additionnel (2-1), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont grimpé jusqu’à la 6e place. Ils seront exempts de barrage de Ligue Europa grâce à leur présence en finale de la Coupe de France.

Une minute dans le Top 6 sur toute la saison

Un vrai petit miracle entre Rhône et Saône et dont la communion a été à la hauteur de ce retournement de situation. Car voir l’OL terminer européen relevait déjà du miracle, mais finir sixième tenait de l’irrationnel. Il y avait 0,2% de chances que cela se produise à l’issue des matchs aller. Une fois de plus, les Lyonnais ont déjoué les pronostics. Au meilleur des moments. Sur l’ensemble de la saison 2023-2024, l’OL n’a été dans le Top 6 que pendant une seule minute. Celle qui a suivi le penalty d’Alexandre Lacazette contre Strasbourg et envoyé tout un peuple au septième ciel. Comme on dit, c’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens.