OL : une triste moyenne d’affluence à mi-saison en D1 féminine

Après 11 journées, le champion de France féminin a atteint sa mi-saison. Avec un peu plus de 55 000 spectateurs depuis le début de la saison, la D1 féminine a du mal à attirer les foules.

Dimanche, ils étaient officiellement 13 400 à avoir répondu présent pour le choc entre l’OL et le PSG. Dans les faits, les spectateurs étaient bien moins nombreux à Décines pour braver le froid et la Fête des Lumières et assister à la défaite lyonnaise. Quand l’affiche OL - PSG pouvait accueillir jusqu’en 30 000 spectateurs en novembre 2019, l’affluence est en baisse et l’impression visuelle laissée par ce Parc OL aux nombreux sièges vides fait peine à voir pour le spectacle. Mais aussi pour les joueuses qui aimeraient certainement pouvoir compter sur des ambiances électriques. L’heure n’est pas à tirer sur le public lyonnais qui ne répond pas à l’appel mais le constat est général dans le football féminin français qui n’a pas su surfer sur la Coupe du monde 2019 organisée dans l’Hexagone.

"Je pense que la FFF est très coupable dans toute cette histoire. On a eu une Coupe du monde féminine en France, ce qui devait donner un élan et une ambition au foot féminin. Il y avait plus de monde pour OL - PSG avant la Coupe du monde que dimanche donc il faut peut-être se poser les bonnes questions, a pesté Thierry Braillard dans Tant qu’il y aura des Gones. Dans un championnat où à chaque sortie, des équipes prennent 3-0, 4-0 ou 6-0, ça veut dire qu’il n’y a pas de moyens qui ont été donnés, pas la volonté politique qui a été affichée."

A l’OL, les joueuses ne sont jamais les dernières pour tirer la sonnette d’alarme et Wendie Renard et Sonia Bompastor l’avaient encore fait avant le choc contre le PSG. A la mi-saison, seulement 55 480 personnes ont pris place dans un stade du championnat de France selon les stats du site Footoféminin. En 66 rencontres, cela fait donc une moyenne de 840 par match… Un chiffre qui a été élevé à la hausse par le choc OL - PSG de dimanche mais qui pose forcément question quand on voit ce qu’il se passe en Espagne ou en Angleterre. Un problème culturel dixit Bompastor.