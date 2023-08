Formé à l’OL, Titouan Thomas n’a pas réussi à confirmer à l’étage supérieur. Parti au Portugal à l’été 2022, le milieu de terrain revient en France du côté de Laval.

Il fait partie de ces jeunes joueurs dont on promettait un certain avenir entre Rhône et Saône. Titouan Thomas s’était forgé une jolie réputation à l’Académie, mais cela n’a jamais débouché sur du concret avec l’équipe première. Membre de l’épopée Youth League en 2019 avec Maxence Caqueret et Rayan Cherki, le milieu de terrain avait signé un premier contrat pro dans la foulée jusqu’en juin 2022. Sans véritables débouchés, Titouan Thomas avait mis les voiles à Estoril l’été dernier, libre après la fin de son premier contrat pro.

Dans un rôle de sentinelle

Un an après, le milieu est de retour en France. À 21 ans, l’ancien international français U18 vient de s’engager avec le Stade Lavallois. Après la National 2 avec la réserve de l’OL pendant plusieurs années, Thomas va enfin pouvoir goûter au monde professionnel en France avec le club de Ligue 2. Selon les informations venues de Mayenne, Titouan Thomas vient à Laval pour occuper un rôle de sentinelle.