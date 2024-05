Face à l'OL, Strasbourg compte ses absents, dont Gameiro

Strasbourg déplore six absents pour la rencontre face à l'OL dimanche. Kévin Gameiro ne vivra pas sa dernière apparition avec le Racing à Décines.

Une page va se tourner au Racing, mais pas forcément de la meilleure des manières. Après l'annonce de sa non-prolongation en Alsace, Kévin Gameiro pouvait espérer jouer son dernier match avec le maillot strasbourgeois du côté de Décines dimanche (21 heures). Malheureusement pour le prolifique buteur, son état physique ne lui permet pas de postuler, et il fait donc partie des six absents à cause des blessures dans le groupe de Patrick Vieira.

Une infirmerie pleine

Outre l'avant-centre, forfait pour une gêne aux adducteurs, les Alsaciens ne pourront pas compter sur Moïse Sahi (pubalgie), mais aussi Mwanga, Deminguet, Mothiba et Ângelo. Baseya, Aholou et Bechikh subissent eux les choix de leur entraîneur. Diminué, le 13e de Ligue 1 n'entend pas servir de faire-valoir à l'OL dans sa course à l'Europe. Dans l'effectif de 21 joueurs qui fera le déplacement dans le Rhône, on retrouve certains joueurs à ne pas négliger, comme Dilane Bakwa, Emanuel Emegha ou encore Habib Diarra.

De la jeunesse aussi convoquée, avec notamment les attaquants Tidiane Diallo (17 ans) et Patrick Ouotro (18 ans), qui font leur première apparition chez les professionnels. Rappelons que le Racing n'a plus rien à jouer sur cette dernière journée, quand l'Olympique lyonnais visera à minima le match nul afin d'assurer la septième place, voire plus selon le résultat de Lens contre Montpellier.

Le groupe de Strasbourg face à l'OL : Bellaarouch, Pierre, Dreyer - Senaya, Doukouré, Sylla, Guilbert, Sow, Perrin, Delaine, Fila - Nzingoula, Sissoko, Santos, Diarra - Ouotro, T. Diallo, Ali, Bakwa, Emegha, Sebas