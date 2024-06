France - JO : Hervé Renard justifie l'absence d'Amel Majri

Huit joueuses de l'OL ont été convoquées par Hervé Renard pour la préparation aux Jeux olympiques. Amel Majri est l'une des grandes absentes de cette liste.

Il a voulu se montrer positif, mais aussi ferme et droit dans ses bottes. Lundi, Hervé Renard était invité à commenter ses choix concernant la liste des 26 footballeuses appelées pour préparer les Jeux olympiques cet été. Parmi les éléments convoqués, on retrouve huit filles de l'OL (Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha, Inès Benyahia, Vicki Becho, Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani). Pas d'Amel Majri donc.

Une absence qui était attendue au vu des dernières tendances, mais qui suscite tout de même l'interrogation. Face à la presse, le sélectionneur a justifié cette décision, ainsi que celle de laisser Clara Matéo (Paris FC) à la maison. "Comme dans chaque liste depuis le mois d'avril 2023, il y a eu un noyau de filles qui ont été appelées régulièrement. Elles en faisaient partie. Et puis j'ai redessiné les contours du groupe, il y a eu des retours qui ont été progressifs aussi, Griedge M'Bock, Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto, a-t-il énuméré. Il a fallu réduire le groupe et faire des choix, en fonction des postes, de l'historique en équipe de France, parce qu'il y a les performances en club et il y a la manière dont on se comporte en sélection, la façon avec laquelle on vit l'événement."

"Rien n'est définitif"

On voit mal comment la donne pourrait s'inverser d'ici juillet pour ces deux joueuses, mais Hervé Renard, qui quittera les Bleues à l'issue du tournoi, n'a pas voulu fermer les portes. "Rien n'est définitif. L'échéance pour donner une liste (au CNOSF) pour les JO est le 3 juillet. Et puis le règlement permet de la changer jusqu'à vingt-quatre heures avant le début de la compétition, si blessure. Il n'y a rien d'inéluctable, c'est un choix du moment, on ne sait pas ce qui peut se passer, les exemples sont innombrables, a-t-il rappelé. Il n'y a rien contre personne."

Rappelons tout de même que seulement 18 éléments, plus 4 réservistes, prendront part à l'événement olympique. Il y a donc peu de chances qu'une footballeuse hors de ce premier groupe puisse se frayer un chemin, alors que certaines actuellement à Clairefontaine devront déjà quitter le rassemblement.

Le programme des Bleues cet été :

Éliminatoires de l'Euro

France - Suède le 12 juillet

République d'Irlande - France le 16 juillet

Jeux olympiques