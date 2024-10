Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l’OL (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

À l’occasion de la victoire de l’OL contre le FC Nantes, de nombreuses anciennes gloires du club ont assisté à la rencontre. De Florent Malouda à Fleury Di Nallo, près de 1700 matchs étaient présents en tribunes dimanche.

Il y avait du beau monde en tribunes dimanche à l’occasion d’OL - Nantes à Décines. Comme c’est le cas presque à chaque rencontre, des anciennes gloires du club prennent place dans l’une des loges du Parc OL pour suivre les exploits des joueurs de Pierre Sage. Dimanche dernier, ils étaient nombreux, les anciens Lyonnais à avoir répondu présents pour assister à la quatrième victoire de suite de l’OL, toutes compétitions confondues. Laurent Sevcenko, Fleury Di Nallo, Robert Valette, Jean Dumas, Jean Djorkaeff, Bernard Lacombe, Florent Malouda, Bafetimbi Gomis et Jean-Marc Chanelet ont pris place dans les travées de Décines.

Gomis présent également pour la Ligue des champions féminine

Au total, ce sont pas moins de 1678 matchs joués par les neuf anciens joueurs de l’OL et de nombreux buts également avec les gâchettes Di Nallo, Lacombe ou encore Gomis. D’ailleurs, ce dernier ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Après OL - Nantes (2-0), dimanche, l’ancien international français a aussi répondu présent pour le match de Ligue des champions entre l’OL féminin et Galatasaray (3-0). Une opposition entre deux de ses anciens clubs, qu’il n’aurait pas ratée alors qu’il est actuellement entre Rhône et Saône après avoir mis fin à son aventure au Japon ces derniers jours.