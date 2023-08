Mercato : Islam Slimani (ex-OL) s'engage officiellement au Brésil

L'attaquant algérien Islam Slimani s'est définitivement engagé ce jeudi 24 août avec le club brésilien du Coritiba FC.

Islam Slimani va découvrir le championnat brésilien. Alors que l'avant-centre international algérien (93 sélections, 41 buts) avait déjà signé un pré-contrat le mardi 22 août, il a cette fois-ci rejoint le Coritiba FC ce jeudi 24 août pour un engagement allant jusqu'à décembre 2024.

Son nouveau club a officialisé la nouvelle sur son site officiel. "Avec ces couleurs, j'ai fait l'histoire, le vert et le blanc font partie de ma vie", déclare le joueur de 35 ans. "Curitiba est une ville où j'étais très heureux, j'ai marqué un but en Coupe du monde."

En effet, l'Algérien avait inscrit un but en phase de groupes de la Coupe du monde 2014 face à la Corée du Sud (victoire des Fennecs 4 à 2). La compétition se jouait au Brésil. Désormais, Slimani portera les couleurs de son onzième club depuis ses débuts dans le monde professionnel (2007).

Plusieurs clubs en Europe et vainqueur de la CAN en 2019

Passé à deux reprises au Sporting Club de Portugal entre 2013 et 2016 et courant 2022, il remporte la Coupe du Portugal et la Supercoupe du Portugal la même année (2015) avec le club. Il joue également du côté de la Premier League à Leicester (2016-2021) et Newcastle en prêt (2018). Destination ensuite la Turquie du côté de Fenerbahçe (2018-2019) avant d'atterrir au sein de l'Hexagone. L'Algérien dispute une saison du côté de l'AS Monaco en prêt (2019-2020) avant de débarquer dans le Rhône en janvier 2021. Il reste un an à l'OL avant de retourner au Portugal. Slimani revient jouer une saison en Ligue 1 au Stade Brestois (2022-2023) avant de partir en Belgique à Anderlecht (février 2023). Par ailleurs, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection algérienne en 2019.