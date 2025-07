Georges Mikautadze suscite un grand intérêt de la part de l'AS Roma. Le club italien serait prêt à faire une offre, chose qui n'a pas été faite pour le moment.

À l'approche du passage devant la commission d'appel de la DNCG, l'OL va devoir faire tout son possible pour trouver l'argent nécessaire à sa survie. Et, pour cela, les supporters lyonnais pourraient voir des joueurs capitaux quitter le club rhodanien. De son côté, Georges Mikautadze attire les convoitises de nombreuses équipes. Nottingham Forest et Sunderland en Premier League. L'Eintracht Francfort en Bundesliga. Galatasaray en Turquie. L'Arabie saoudite observe également le cas de l'international géorgien (20 buts en 37 sélections). Enfin, c'est l'AS Roma qui aurait pris les choses en main ces dernières heures.

Un secteur offensif dépeuplé

D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AS Roma serait en train d'accélérer dans le dossier Georges Mikautadze. La direction italienne serait prête à proposer 18 millions d'euros à l'OL, mais n'est pas encore passer à l'action, selon nos informations. Du côté du club rhodanien, cette offre, si elle parvient un jour, ne devrait pas être acceptée, le Géorgien étant estimé à plus tarif plus élevé.

Auteur d'une belle saison avec l'Olympique lyonnais (17 buts et 9 passes décisives en 22 titularisations), l'attaquant pourrait d'ores et déjà quitté son club formateur, seulement un an après son retour dans la capitale des Gaules. Par ailleurs, il possède un contrat avec Lyon jusqu'au 30 juin 2028. Et sa valeur marchande est estimée à 22 millions d'euros. Après le départ d'Alexandre Lacazette au Neom SC, l'équipe de Paulo Fonseca se retrouverait sans attaquant de pointe si Mikautadze venait, lui aussi, à partir.