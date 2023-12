L'OL, désireux de se renforcer durant l'hiver, dispose d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour le mercato. Le président de l'Adana Demirspor, Murat Sancak, confirme que L’Olympique lyonnais s'intéresse de près à Yusuf Sari, l'attaquant turc de 25 ans.

Yusuf Sari, un nom qui commence à résonner dans les couloirs du football européen, est désormais sur le radar de l'Olympique lyonnais. Né à Martigues, cet attaquant turc a fait ses premiers pas dans le monde professionnel avec l'Olympique de Marseille en 2017. Bien qu'il n'ait eu qu'une brève apparition en pro avec l'OM et un prêt à Clermont, Sari a relancé sa carrière en Turquie, d'abord avec Trabzonspor puis avec l'Adana Demirspor. Cette saison, Yusuf Sari a marqué 2 buts et délivré 7 passes décisives en 18 matches avec l'Adana Demirspor. Il a également récemment obtenu ses premières sélections en équipe nationale de Turquie, cumulant à ce jour 4 sélections et 1 but.

"Des offres très sérieuses"

Le président de l'Adana Demirspor, Murat Sancak, a confirmé l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont l'OL, pour Sari. Dans un entretien accordé à TRT Spor, Sancak a mentionné des offres sérieuses de clubs français, italiens et russes, soulignant le Zenit Saint-Pétersbourg comme un prétendant de poids. "Il y a des offres très sérieuses concernant Yusuf Sari, venant de Russie, de France et d'Italie. Il y a Rennes, il y a l’OL aussi. Si je trouve que cela en vaut la peine, je l’enverrai. S’il trouve que ça vaut le coup, s’il veut y aller aussi, ce serait une grosse erreur de le garder. Son moral se dégradera et ses performances baisseront. », explique Murat Sancak. Il reste à déterminer si Yusuf Sari, avec une valeur estimée à 5 millions d'euros, représentera un investissement judicieux pour l'Olympique lyonnais.