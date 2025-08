Mercato : OL - Saint-Etienne, un axe direct très peu emprunté

Ces dernières heures, un intérêt de l’OL pour Benjamin Bouchouari a pointé le bout de son nez dans les rumeurs mercato. Si le milieu de Saint-Etienne venait à débarquer entre Rhône et Saône, ce serait une première depuis 2009 et l’arrivée de Bafétimbi Gomis.

Ce week-end, personne n’a réellement esquivé les bouchons entre le départ des "aoûtiens" et le retour des "juillettistes". Néanmoins, s’il y a bien une route qui est loin d’être engorgée, c’est bien celle reliant Lyon à Saint-Étienne. Enfin, plutôt l’OL à l’ASSE et vice-versa, car les usagers quotidiens diront bien le contraire. Mais footballistiquement parlant, la rivalité entre les deux villes voisines ne se limite bien évidemment pas au seul terrain. Les exemples de transferts entre les deux clubs se comptent presque sur les doigts des deux mains, tant il est inconcevable de voir un joueur aller chez l’ennemi de manière directe. Dans l’histoire commune de l’OL et l’AS Saint-Etienne, plusieurs joueurs ont porté les deux maillots, mais rares sont ceux à avoir troqué le vert pour le rouge et bleu et inversement sans passer par un autre club.

Gomis a subi les critiques pendant de longs mois

Benjamin Bouchouari sera-t-il le prochain ? D’après Foot Mercato, le milieu de terrain stéphanois aurait suscité un intérêt lyonnais ces dernières heures, après avoir été proche de Trabzonspor. Qu’en est-il réellement de cette piste alors que l’OL va très prochainement recruter Tyler Morton (Liverpool) et Pavel Šulc (Viktoria Plzen) ? À 23 ans, le Marocain rentre dans la catégorie des joueurs encore en pleine progression et à bas prix. Seulement, difficile d’imaginer la direction lyonnaise faire affaire avec celle du rival régional…

Il faut d’ailleurs remonter à 2009 pour voir une transaction entre les deux clubs. L’arrivée de Bafetimbi Gomis pour 15 millions d’euros avait fait couler beaucoup d’encre, que ce soit dans le Rhône ou dans la Loire. Comme ce fut le cas au moment de la venue de Grégory Coupet en 1997 ou de Bernard Lacombe dans le Forez, pour des raisons bien différentes.