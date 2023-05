OL Académie : les U19 féminines gagnent sans trembler au Havre

À l'occasion de la 9e journée de championnat, les U19 féminines de l'OL ont pris le dessus sur le Havre en terre normande (0-4). La semaine prochaine, elles affronteront le PSG pour une finale dans la course au titre.

Dimanche, les U19 féminines de l'OL affrontaient le Havre pour l'avant-dernière journée de championnat. Avant la rencontre, les Lyonnaises étaient deuxièmes au classement, à deux points du PSG. Une victoire dimanche après-midi était donc obligatoire si elles ne voulaient pas potentiellement voir le PSG être sacré champion quelques heures plus tard. Dans la plus grande maîtrise, les joueuses rhodaniennes se sont imposées quatre buts à zéro. Liana Joseph a ouvert dès la 5e minute (0-1). Douze minutes plus tard, elle s'est offerte un doublé (0-2, 17e). Pour clôturer cette mi-temps, Julie Swierot a également trouvé le chemin du but adverse (0-3). Après avoir mené très largement au score à la pause, les Lyonnaises sont revenues dans la gestion en attendant la dernière minute du temps règlementaire pour enfoncer le clou. Alice Marques a signé un quatrième but pour les Fenottes à la 90e (0-4).

Une finale face à Paris

Malheureusement pour Joseph et ses coéquipières, les Parisiennes ont assuré les trois points quelques heures plus tard dans le derby face au Paris FC (3-1). Désormais, à une journée de la fin de saison, les Parisiennes possèdent toujours deux unités d'avance sur l'OL (PSG : 25 points, OL : 23 points). Comme si cela faisait partie des meilleurs scénarios hollywoodiens, les deux équipes s'affrontent dans le cadre de la dernière journée pour déterminer qui soulèvera le trophée. Les U19 de l'Olympique lyonnais ont absolument besoin d'une victoire si elles souhaitent remporter le titre. Tandis que les franciliennes pourront se contenter d'un match nul grâce à leur avance. La rencontre se déroulera le dimanche 7 mai à l'OL Academy, avec Sébastien Decitre pour arbitrer l'affiche.