OL : Alice Sombath prend "conseils auprès de Renard et Cayman"

Avec les blessures qui touchent l’effectif de l’OL, Alice Sombath s’est imposée dans la rotation lyonnaise. A 19 ans, la défenseuse française continue d’apprendre chez les Fenottes.

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. A l’OL, on préférerait très largement profiter de l’ensemble des forces vives chez les Fenottes mais l’accumulation des blessures profitent à certaines. Particulièrement touché depuis le début de la saison, le secteur défensif a permis à Alice Sombath d’accumuler du temps de jeu ces dernières semaines. Malgré l’arrivée de Vanessa Gilles, la Française s’est imposée dans la rotation de Sonia Bompastor. En neuf matchs joués, elle a déjà égalé son total de minutes de la saison dernière (691 minutes disputées en 12 matchs). Il faut dire que sa polyvalence joue pour elle, Sombath pouvant jouer en défense centrale ou à droite.

"Le fait d’avoir plus de temps de jeu me permet de gagner en confiance. Les joueuses autour de moi essayent de m’en donner aussi, de me mettre à l’aise pour que je sois bien confiante, a-t-elle avoué dans un face-à-face avec Vanessa Gilles pour la D1 féminine. Wendie (Renard) m’aide beaucoup, elle vient souvent me parler avant les matchs. Elle est beaucoup derrière moi et je la remercie pour ça. Quand je passe de centrale à latérale, « Jaja » (Janice Cayman) me conseille parce que c’est plus son poste."

Encore un peu verte pour la Ligue des champions comme l’a montré sa prestation face à Arsenal, Alice Sombath représente malgré tout le futur de la défense des Fenottes. Avec dans le rôle de grande soeur Wendie Renard, une joueuse qui a tout gagné avec l’OL. On a connu pire comme apprentissage du haut niveau.