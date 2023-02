OL : Aulas reconnaît une "erreur" dans la gestion du cas Gunnarsdottir

Sara Björk Gunnarsdóttir (Photo by Alvaro BARRIENTOS / various sources / AFP)

Pointé du doigt par son ancienne joueuse, Sara Gunnarsdottir, l'OL a été sanctionné dans le cadre du litige sur la gestion de la grossesse de l'Islandaise. Jean-Michel Aulas a fait son mea culpa à ce sujet.

C'est une affaire qui est certes regrettable, mais qui pourrait faire avancer la cause et la place des femmes dans le sport français. Voilà quelques semaines, Sara Gunnarsdottir, ancienne joueuse de l'OL (maintenant à la Juventus), avait pointé du doigt la gestion de sa grossesse, notamment d'un point de vue financier, par son ex-club.

Elle avait obtenu gain de cause, l'Olympique lyonnais devant s'acquitter de la somme de 82 094 euros (voir l'article ici). Sur le reste des reproches, en particulier sur son traitement sportif à son retour et sur la période qu'elle a passé loin du Rhône, l'OL s'est justifié dans un communiqué mi-janvier.

"On aurait peut-être dû être plus compatissants”

Dans le documentaire de Canal + consacré à Amel Majri et à sa grossesse diffusé ce dimanche (Baby Foot), Jean-Michel Aulas a évoqué ce dossier. Il a reconnu avoir fait "une erreur" dans la gestion du cas Gunnarsdottir. "On pensait être dans notre bon droit puisqu’on faisait ce qu’on fait tout le temps. On applique le droit français. On aurait peut-être dû être plus compatissants”, a confié le président rhodanien. Il se dit d'ailleurs "peiné" par les déclarations de la milieu de terrain.

Il poursuit. "Je me souviens avoir pris le bébé dans mes bras quand elle venait me voir, parce qu’on avait de très bonnes relations. J’espère que la prochaine fois que je la verrai, l’abcès sera crevé. Il y a une remise en cause, même si on pensait avoir tout bien fait", a-t-il conclu.