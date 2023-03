OL - Chelsea : Tess Olofsson au sifflet

Une arbitre suédoise pour le choc entre l'OL et Chelsea mercredi. Tess Olofsson dirigera le quart de finale aller de Ligue des champions.

Retour de la Ligue des champions pour les Fenottes mercredi. L'OL accueillera Chelsea à 18h45 pour la première manche. Cette affiche entre les deux premiers des championnats français et anglais sera dirigée par la Suédoise Tess Olofsson.

Pour l'accompagner, elle pourra s'appuyer sur la Chypriote Polyxeni Irodotou et l'Italienne Francesca Di Monte. A la vidéo, on retrouvera un duo composé du Néerlandais Pol van Boekel et de la Belge Ella De Vries.

A la suite de ce match aller, l'Olympique lyonnais voyagera à Londres le jeudi 30 à 21 heures. Sur ces deux rencontres, les Rhodaniennes jouent gros, avec l'ambition de poursuivre la route vers la conservation du titre acquis l'an passé.