OL : Eugénie Le Sommer en immersion avec les militaires français

Eugénie Le Sommer avec l’équipe de France (Photo by JOE KLAMAR / AFP)

A l’occasion du 14 juillet et du défilé, TF1 a réalisé un reportage entre footballeurs et militaires. Eugénie Le Sommer fait partie des footballeuses ayant participé à ce projet avec l’UNFP.

Le 14 juillet, la fierté nationale est de sortie aux quatre coins de la France. Elle le sera aussi du côté de l’Angleterre puisque l’équipe de France affrontera jeudi la Belgique pour son deuxième match de l’Euro 2022. Cette rencontre, Eugénie Le Sommer n’y participera malheureusement pas, la Lyonnaise n’ayant pas été retenue par Corinne Diacre pour le tournoi continental. Néanmoins, la Fenotte sera bien présente sur les écrans en ce jour de fête nationale.

Engagée au sein de "Players for Society" de l'UNFP

Occupant déjà un rôle de consultante pour Canal Plus durant tout l’Euro, Le Sommer va également être à l’affiche d’un documentaire immersif sur TF1, le 14 juillet. Membre du dispositif "Players for Society" de l’UNFP, la Bretonne a participé à un échange entre footballeur / footballeuse et les militaires français. Après une mission commando la saison dernière avec l’OL pour retrouver le chemin des titres, Eugénie Le Sommer s’est mis dans la peau d’un militaire l’espace de quelques heures. Rendez-vous, jeudi à 23h15 sur TF1 pour observer la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France au garde à vous.