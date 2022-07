En battant la Belgique ce jeudi soir (21h), les Bleues se qualifieraient pour les quarts de finale de l'Euro. Tel est l'objectif de Wendie Renard et de ses coéquipières.

Elles visent plus haut et plus loin, mais les Bleues peuvent déjà faire un beau premier pas dans l'Euro ce jeudi. A partir de 21 heures, l'équipe de France défie la Belgique avec un objectif clair en tête. En cas de victoire, la qualification pour les quarts de finale serait assurée, et éventuellement la première place si l'Italie ne perd pas contre l'Islande un peu plus tôt dans la journée (18h).

Un 11 inchangé ?

Pour cette affiche, Corinne Diacre devrait reconduire le même 11 que face à l'Italie pour la première rencontre (5-1), avec notamment les Lyonnaises Wendie Renard et Delphine Cascarino. On retrouverait alors sur le banc Griedge Mbock, Selma Bacha et Melvine Malard. En face, les joueuses de l'OL apprécieront certainement de revoir leur coéquipière en club, Janice Cayman.

Le 11 probable des Bleues contre la Belgique : Peyraud-Magnin - Périsset, Tounkara, Renard, Karchaoui - Bilbault, Geyoro, Toletti - Diani, Katoto, Cascarino.