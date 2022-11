Formé à Arsenal, Folarin Balogun fait le bonheur de Reims depuis le début de la saison. L’attaquant confie s’être inspiré d’Alexandre Lacazette chez les Gunners.

Il n’y a pas qu’à Lyon qu’Alexandre Lacazette joue le rôle de grand frère. Revenu entre Rhône et Saône pour encadrer les jeunes pousses de l’OL, l’attaquant s’est essayé à cette tâche durant son temps à Arsenal, qui a à peu de choses près le même projet que l’OL en misant sur les jeunes. Proche de la trentaine, Lacazette a fait évoluer son jeu mais aussi son caractère. Moins égoïste pour un buteur et plus dans le travail collectif, il n’a pas hésité à distribuer les conseils auprès de la jeune garde londonienne. Parmi elle se trouvait Folarin Balogun, aujourd’hui attaquant de Reims. En réussite pour ses débuts en Ligue 1, l’attaquant rémois a beaucoup appris lors de son formation à Arsenal et de ses entraînements avec les professionnels.

"Je m’entraînais avec Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang notamment. Ils m’ont donné beaucoup de conseils. Ce qui m’a le plus frappé chez Alexandre Lacazette, c’est sa qualité technique, a-t-il déclaré à la LFP. Sa première touche de balle est toujours hyper propre et il est capable de frapper de façon efficace de plusieurs façons différentes. Alex est aussi très fort dans ses déplacements. C’est tout ça dont j’ai essayé de m’inspirer."

L’observation et l’écoute lui ont plutôt bien réussi. Pour ses premiers pas dans l’élite française, Folarin Balogun en est déjà à huit buts inscrits en 14 matchs. Soit autant que son ancien coéquipier à Arsenal.