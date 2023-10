OL : la réorganisation sportive attendra

Fabio Grosso et John Textor prennent la pose, le 18 septembre à Décines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré un manque de lien apparent entre les joueurs, le coach et la direction à l'OL, John Textor ne compte pas nommer un directeur sportif dans les prochaines semaines.

Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", la question de savoir si un directeur sportif ou un conseiller du président devait faire son apparition dans l’organigramme de l’OL s’est posée. À l’heure où le club a traversé et traverse encore des zones de turbulence, il semble manquer une voix pour faire le lien entre toutes les entités du club et notamment dans le domaine sportif. Santiago Cucci a beau avoir pris la parole mercredi, il l’a lui-même concédé, il n’a pas vocation à s'afficher médiatiquement après chaque match.

Fabio Grosso a lui déjà assez de travail pour devoir jouer les pompiers de service. Seulement, aujourd’hui, personne ne remplit ce rôle à l’OL. "Il est évident qu’aujourd’hui, il faut quelqu’un qui représente le club, qui fasse le lien entre la direction sportive et le vestiaire, avait affirmé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. L’entraîneur ne suffit pas, il a besoin d’être épaulé. Ce serait le rôle du directeur sportif."

"La galaxie Eagle Football fonctionne différemment"

Ayant prouvé qu’il pouvait lire et écouter ce qu’il se passe autour du club, John Textor va-t-il revoir sa feuille de conduite. Fin août, le propriétaire américain avait été clair sur le sujet : l’organigramme actuel à l’OL lui convenait parfaitement. La crise n’était pas encore aussi avancée qu’actuellement, mais ce n’est pas pour autant que Textor va changer, bien au contraire.

Si l’on peut voir ça comme un entêtement, le club lyonnais ne va pas nommer un directeur sportif de sitôt. "Le club et les clubs de la galaxie Eagle Football fonctionnent autrement qu’avec un directeur sportif et certains réussissent sans cette organisation. Il n’y a pas de raison que ça ne marche pas à l’OL, s’est justifié Santiago Cucci dans l’entretien accordé à OLPlay. Au niveau structurel, aucune remise en cause de l’organisation, on va s’adapter."

S'adapter plus qu'anticiper, un leitmotiv ces derniers temps à l'OL.