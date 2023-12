OL : le calendrier des U19 féminines lors de la phase élite

Qualifiées pour la phase élite du championnat U19, les Fenottes remettront leur titre en jeu en 2024. Elles retrouveront la compétition le 21 janvier.

Non sans avoir rencontré quelques difficultés, les U19 féminines de l'OL sont parvenues à terminer à la première place de leur groupe durant la première phase de la compétition nationale. Elles ont validé leur billet en devançant Dijon au classement

Maintenant, place au deuxième championnat, celui qui sacrera le futur champion de France. L'Olympique lyonnais a remporté les deux dernières éditions, et il espère ajouter une troisième couronne consécutive à son palmarès. Pour cela, il faudra dominer cinq autres adversaires, dont le DFCO et Guingamp, qualifiés grâce aux barrages, mais aussi Nantes, Montpellier et Paris.

Fin du championnat le 26 mai

Les Fenottes entameront l'année 2024 par la réception des Bretonnes le 21 janvier, puis par un nouveau duel à domicile, cette fois-ci contre Nantes le 4 février. Il faudra ensuite voyager sur la pelouse du MHSC le 11 février, avant d'accueillir le PSG le 3 mars, pour ce qui sera le premier choc entre les deux principaux candidats au trophée. En fin, les matchs aller se concluront par un déplacement à Dijon le 10 mars.

Au retour, l'OL défiera Nantes le 31 mars, Montpellier le 14 avril, avant de se rendre en région parisienne pour ce qui pourrait être un instant décisif dans la quête du titre (21 avril). Il restera néanmoins encore deux affiches à négocier après cela, contre Dijon tout d'abord (19 mai), et à Guingamp pour finir (le 26 mai).

Calendrier U19 féminines :durant la phase élite :