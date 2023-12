Maintenir la confiance du groupe, le prochain défi de l’OL 

La joie des joueurs de l’OL après le but de Jeffinho à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

En gagnant trois matchs de suite avant la trêve, l’OL a progressé au classement et engrangé enfin un peu de confiance. L’objectif maintenant est de maintenir cela sur la deuxième partie de saison.

Les sourires sont enfin apparus sur les visages. Après des mois de galère, une plongée dans les abîmes du classement de Ligue 1, l’OL a relevé un peu la tête. Grâce à trois victoires de suite, non seulement il n’est plus dernier, mais il est en plus sorti de la zone de relégation.

Beaucoup de choses sont encore à corriger sur le terrain, notamment sur le plan offensif, mais au moins l’Olympique lyonnais a-t-il retrouvé ce qui fait le ciment d’une équipe, de la solidarité, des dépassements de fonction et de la solidité. En témoignent les trois succès sans concéder le moindre but face à Toulouse (3-0), Monaco (0-1) et Nantes (1-0).

Une série qui fait du bien au moral pour l'OL

Mais attention, il est encore loin d’être sauvé, étant seulement 15e avec quatre unités d’avance sur le 17e, Lorient. Il en faudra plus pour retrouver un classement plus honorable. Le point positif, c’est que Pierre Sage et son groupe ont passé les fêtes avec un peu moins de pression, de quoi être un petit plus serein avant la reprise. “C’est sûr que cela fait du bien à tout le monde, aux joueurs, à l’entraîneur, au staff, aux dirigeants et aux supporteurs. C’est une grande bouffée d’oxygène pour cette fin d’année”, a appuyé Patrick Grosperrin, préparateur mental depuis plus 25 ans.

Il poursuit : “Les spirales de stress sont terribles car lorsqu’on commence à perdre beaucoup, on perd confiance individuellement, la solidarité disparaît, ajoute-t-il. Cela se fait de manière inconsciente puisque ce n’est que l’effectif ne veut pas se soutenir, mais lorsqu’on est en situation de danger, on pense à son avenir. Ces peurs individuelles se répercutent sur le collectif, or, comme par hasard, quand le moral est un peu mieux, les choses tournent un peu plus en votre faveur.”

La méthode Pierre Sage porte ses fruits pour l'instant

L’heure était donc au soulagement alors qu’avant cette série, la situation paraissait presque désespérée. “L’OL était grand danger quand on prend en compte tout ce qui s’est passé sur le début de saison car les joueurs ne sont pas habitués et n’ont pas été recrutés pour jouer le maintien. Pierre Sage a ramené un discours, une manière de faire, qui les a remis en selle, estime le spécialiste. Cela a produit des résultats, ce qui fait du bien, redonne de la confiance, et ainsi de suite. Je ne suis pas trop inquiet sur l’état d’esprit du groupe car ils ont vécu l’enfer, et petit à petit, ils reviennent.”

Effectivement, depuis sa nomination, les footballeurs Rhodaniens ont pour beaucoup vanté les méthodes du coach. Les éléments dits cadres, bousculés sous Fabio Grosso, ont été remis au centre du projet. Il tend également vers moins d’expérimentations et de changements, s’appuyant sur le même 11 depuis trois affiches. Tout n’est pas rose à Décines, mais il se dégage tout de même plus de tranquillité et de stabilité.

Durant les vacances, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pu recharger les batteries. Et si l’on peut se demander si la coupure n’intervient pas au mauvais moment, Patrick Grosperrin rappelle “qu’ils ont tous vécu des moments difficiles, il a fallu puiser dans les réserves.” Dimanche 31 décembre, la logique voudrait donc qu’ils reviennent gonflés à bloc afin d’affronter 2024.

Le point d'interrogation du mercato

Aujourd’hui, place au travail, car il faut parvenir à entretenir cette dynamique, sous peine de craindre une potentielle rechute. Mais un autre point doit aussi être surveillé, le mercato. Moment toujours délicat à gérer, entre sollicitations, rumeurs et envies personnelles, les paramètres distrayants sont nombreux pour les joueurs.

D’autant plus que l’Olympique lyonnais a la volonté de se renforcer considérablement à chaque ligne. Or, les changements peuvent provoquer des effets indésirables. Néanmoins, il est certain que le club a besoin d’ajouter de la qualité et de la quantité dans certains secteurs de jeu. “C’est une période perturbatrice, et selon moi, l’OL devrait faire attention. En recrutant, vous remettez du doute chez d’autres, et vous changez des automatismes, note celui qui est intervenu auprès de nombreux athlètes de haut niveau. Actuellement, tout le monde est en train de retrouver ses capacités. Les nouveaux arrivants doivent en plus découvrir la ville, l’environnement lyonnais, leurs partenaires… Je pense donc qu’il serait plus opportun de miser sur un recrutement par petites touches afin que cela ne trouble pas le collectif.”

La réponse à cette interrogation n’interviendra que le 2 février, le marché des transferts fermant ses portes le 1er février à 23h59. En attendant, la mission de Sage et de son équipe sera de poursuivre la série en cours afin de s’éloigner de la zone rouge le plus vite possible. Et pour cela, la confiance acquise en décembre ne devra pas disparaître, au contraire.

