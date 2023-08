OL - Mercato : avant de signer, Maitland-Niles a interrogé Lacazette

Alexandre Lacazette et Maitland-Niles à Arsenal en 2018 (Photo by Ian KINGTON / AFP)

Partenaires à Arsenal, Maitland-Niles et Lacazette vont se retrouver à l'OL après la signature du premier nommé. Le buteur lyonnais a participé à la présentation du club.

Les 73 matchs en commun chez les Gunners ont visiblement créé des liens. Lors de son passage à Londres entre 2017 et 2022, Alexandre Lacazette a croisé la route d'un certain Ainsley Maitland-Niles, au début vu comme une jeune pépite. Les deux joueurs ont évolué ensemble jusqu'en 2021, le dernier nommé étant ensuite prêté la Roma puis à Southampton.

"Il va ajouter de la qualité technique et physique"

Durant les quatre années au cours desquelles ils sont côtoyés, l'attaquant et le milieu de terrain ont visiblement appris à s'apprécier car n'ont jamais cessé de se parler. "On a toujours gardé contact. On s'écrivait de temps en temps, a raconté le capitaine rhodanien sur la chaîne du club. Je suis content qu'il vienne à Lyon, il va ajouter de la qualité technique et physique. Il peut courir beaucoup et il va vite."

Avant que l'Anglais ne paraphe son contrat de quatre ans, il a interrogé son ancien coéquipier sur le fonctionnement de l'OL et sur la Ligue 1. "Il m'a demandé comment ça se passait au club, comment était le championnat. Des questions un peu bateau on va dire, mais oui, on a échangé quelques jours avant qu'il ne signe", a confié Lacazette. À voir désormais s'il leur reste un peu de la complicité tissée en Angleterre.

En plus de l'avant-centre, Maitland-Niles a retrouvé également Duje Ćaleta-Car, qu'il a connu à Southampton, et Jeff Reine-Adélaïde, qu'il a croisé à Arsenal.