OL - PSG (2-0) : Dumornay a fait une grosse première impression

Buteuse pour son premier match officiel avec l’OL, Melchie Dumornay a confirmé tout le bien que pensaient déjà les Fenottes sur son arrivée.

Elle ne pouvait très certainement pas rêver meilleurs débuts avec l’OL. Après six mois d’attente, Melchie Dumornay a enfin porté officiellement le maillot lyonnais dimanche soir à Troyes. Après un match amical contre Dijon, l’Haïtienne a pu montrer publiquement qu’elle s’est déjà bien mise au diapason d’un club comme l’OL. Elle nous l’avait confié à Divonne-les-Bains en début de semaine dernière, mais c’est toujours mieux de le confirmer sur le terrain. C’est ce qu’elle a fait contre le PSG pour le Trophée des championnes (2-0).

Alignée sur le côté gauche de l’attaque, Dumornay s’est illustrée en reprenant de la tête un centre d’Eugénie Le Sommer. Les deux joueuses n’ont que quelques séances d’entraînements ensemble, mais la connexion est déjà là même si elle reste à parfaire. "On est un collectif, on sait que l'on a besoin de tout le monde. Melchie (Dumornay) est une joueuse de percussion, mais elle est aussi capable de demander les ballons dans les pieds. C'est une joueuse qui a un gros potentiel et je pense qu'elle est venue à Lyon pour progresser et je pense que cette année, elle va encore franchir un palier, s’est félicitée Le Sommer. C'est une joueuse très impliquée, très à l'écoute et qui a envie d'apprendre. Elle pose des questions. Elle a soif d'apprendre et elle n'a pas fini."

"Les recrues n'ont pas encore tous les automatismes"

À 20 ans, l’ancienne Rémoise vient de s’offrir son premier trophée collectif tandis qu’elle a été élue joueuse de ce match entre l’OL et le PSG. Quand Kadidiatou Diani a certainement été prise par l’enjeu et les retrouvailles avec son ancien club, Melchie Dumornay joue avec son insouciance, mais aussi une vraie envie de réussir. C’est ce qui ressort à l’intérieur du club, certains étant impressionnés de la maturité de la joueuse.

Avec un peu plus de temps et de travail, les ravages pourraient faire mal dans les semaines à venir, pour le plus grand plaisir de Sonia Bompastor. "On a eu très peu de temps pour travailler. On sait que dans notre modèle de jeu, les recrues (Diani et Dumornay) n'ont pas encore tous les automatismes. Il faut leur laisser du temps. Par contre, ce sont des joueuses talentueuses qui ont un fort potentiel et elles l'ont montré aujourd'hui, notamment sur le plan offensif où elles nous apportent toutes leurs qualités individuelles."

Joueuse du match, Melchie Dumornay savourait simplement "son adaptation réussie" dans le groupe lyonnais.